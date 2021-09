Kirchbarkau, Laboe und Blekendorf : Drei schwere Unfälle am Wochenende fordern drei Schwerverletzte

Ein 22-jähriger Beifahrer ist inzwischen außer Lebensgefahr. Sein Fahrer war deutlich alkoholisiert. Auch ein weiterer Fahrer, der einen Kreisel überfuhr, war alkoholisiert. Der dritte Unfallfahrer fuhr zu schnell.

Kirchbarkau, Laboe, Blekendorf | Gleich drei schwere Verkehrunfälle haben sich am Wochenende im Kreis Plön ereignet. Drei Beteiligte erlitten dabei schwere Verletzungen, einer von ihnen lebensgefährliche. In zwei Fällen waren die Unfallverursacher alkoholisiert, ein Fahrer leistete Widerstand bei den polizeilichen Maßnahmen. Die Polizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenomme...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.