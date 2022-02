Zusätzliche Busse : Der Kreis Ostholstein will Gedrängel in Schulbussen verringern

Landesförderung und unverhofftes Geld in der Kasse soll für den umgehenden Einsatz von fünf weiteren Schulbussen auf überlasteten Linien bis zum Ende des Schuljahres ermöglichen.

Eutin | Das Problem ist weit verbreitet: Schüler sollen zur Vermeidung von Corona-Infektionen Abstand halten, aber in überfüllten Schulbussen haben sie gar keine Möglichkeit dazu. Der Kreis Ostholstein will „zur Entzerrung der Fahrgastdichte bei der Schülerbeförderung“, wie es so schön im Amtsdeutsch heißt, so schnell wie möglich zusätzliche Schulbusse fahren ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.