Aktuell nur der Kreis Plön : 32 neue Corona-Infektionen nur über Weihnachten im Kreis Plön

Wegen einer Corona-Infektion mussten im Kreis Plön über Weihnachten drei Geimpfte und ein nicht Geimpfter in eine Klinik eingeliefert werden. Derzeit befinden sich elf Geimpfte und 52 nicht Geimpfte in Quarantäne.

Plön / Eutin | Das Gesundheitsamt des Kreises Plön hat am Montag ingesamt 32 neue Corona-Infektionen gemeldet – darunter zehn bei nicht geimpften Menschen. Damit erhöht sich die Zahl der aktiven Corona-Infektionen auf 197 Menschen – darunter 108 nicht Geimpfte, so Kreissprecherin Nicole Heyck. Weitere Todesopfer vermeldete der Kreis Plön am Montag nicht Mit ei...

