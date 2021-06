Resolution verabschiedet : Der Kreis Ostholstein fordert für die 380-kV-Leitung ein neues Beteiligungsverfahren

Der Kreistag beschließt mit großer Mehrheit ein Raumordnungsverfahren, das unter breiter Beteiligung von Bürgern und betroffenen Kommunen eine raumverträglichste Trassenführung herausarbeiten soll.

Eutin | Der Kreis Ostholstein will beim Bau einer Stromtrasse von Göhl nach Lübeck, der sogenannten Ostküstenleitung, nicht locker lassen und Einfluss auf Trassenverlauf wie auf die Möglichkeit einer Erdverkabelung nehmen. Mit großer Mehrheit beschloss der Kreistag am Dienstag, 15. Juni, eine Resolution. In der wird von der Landesregierung vor der Einleitung ...

