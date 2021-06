Lübeck/Travemünde : Kostenlose Sportangebote in sechs Grünanlagen und Parks

„Sport im Park – Lübeck bewegt sich!“: Stadt lädt mit Sportvereinen zu kostenlosen Trainingseinheiten im Freien ein.

Lübeck/Travemünde | Unter dem Motto „Sport im Park – Lübeck bewegt sich!“ bieten der Bereich Schule und Sport und der Turn- und Sportbund Lübeck in Kooperation mit sechs Lübecker Sportvereinen vom 15. Juni bis 31. August kostenlose Sportangebote in Lübecker Grün- und Parkanlagen an. „Der Spaß steht bei den rund einstündigen Trainingseinheiten im Vordergrund“, teilte d...

