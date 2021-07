Lübeck : Konzert statt Impfen: Junge Bläserphilharmonie NRW in der Muk

Der Schwerpunkt des Konzerts liegt auf Werken von Percy Aldridge Grainger.

Lübeck | Seit Beginn der Pandemie ist es still geworden in Musik- und Kongresshalle Lübeck (Muk). Einzig das Corona-Impfzentrum in der Rotunde bringt ein wenig Bewegung in den coronabedingten Stillstand. Bis jetzt: Denn jetzt macht die Junge Bläserphilharmonie NRW mit dem Konzert „British Stories“ unter der Leitung von Timor Oliver Chadik den Auftakt zum Neube...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.