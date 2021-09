St.-Petri Lübeck : Konzert mit Florian Galow und Edgar Herzog auf dem Aussichtsturm

Die Musiker sind im Zuge des Travejazz-Festival als Duo auf der Aussichtsplattform der Altstadt-Kirche zu erleben.

Lübeck | An einem ungewöhnlichen Ort können Interessierte jetzt ein Konzert besuchen: Die Musiker Florian Galow und Edgar Herzog sind als Duo auf dem Aussichtsturm der St.-Petri-Kirche zu erleben. Sie präsentieren ihr Programm Highjazz am Samstag, 11. September, von 11 bis 13 Uhr in luftiger Höhe. Der Kontrabassist Florian Galow hat bereits mit Pop- und Roc...

