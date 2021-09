Bosauer Wehren rücken zusammen : Gemeinde muss neue Feuerwehrhäuser in Liensfeld und Bosau bauen

Sparzwang in der Gemeinde Bosau: Die Freiwilligen Feuerwehren Liensfeld-Kiekbusch und Braak-Klenzau stehen vor einem Zusammenschluss in neuem Feuerwehrgerätehaus in Liensfeld. Gespräche in anderen Wehren laufen.

Liensfeld / Braak | In die acht Ortswehren der Gemeinde Bosau ist offenbar Bewegung gekommen. Fest steht: die Freiwilligen Feuerwehren Braak-Klenzau und Liensfeld-Kiekbusch rücken in einem neuen Feuerwehrhaus in Liensfeld zusammen. Dafür sind jetzt drei Jahre Zeit. Auch die Feuerwehr in Bosau-Kleinneudorf ist auf dem Weg zu einem neuen Feuerwehrhaus. Die Gremien der Geme...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.