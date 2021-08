Kleine Waldschänke in Klingberg : „Konkret: Abstrakt“ – Gemälde und Kollagen von Sonja Knoop

Die Ausstellung zeigt neueste Werke der gebürtigen Lübeckerin, die teilweise mit unkonventionellen Werkzeugen und Malmitteln entstehen.

Klingberg | Ihre Arbeiten schmücken nicht nur die Wände in der Region, sondern auch in einigen Metropolen der ganzen Welt: Mit Hochdruck hat Sonja Knoop an ihren neuesten Werken gearbeitet. Diese sind jetzt in einer Ausstellung in der Kleinen Waldschänke zu sehen. Vom 27. bis 29. August sind ihre Werke in der kleinen Reetdachkate in der Zeit von 10 bis 17 Uhr zu...

