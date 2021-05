Lübeck : Komponistenporträts der Musikhochschule würdigen Dieter Mack

Ensemblemitglieder, Deutschlandfunk und der NDR geben Einblick in das umfangreiche Schaffen des Komponisten.

Lübeck | Dieter Mack hat über zwei Jahrzehnte die Kompositionsausbildung an der Musikhochscule Lübeck (MHL) geprägt und ist Anfang des Jahres in den Ruhestand gegangen. Mehrere Veranstaltungen würdigen nun sein Werk. Zu einem Porträtkonzert laden das Ensemble „Klangrauschen“ und die MHL am 29. Mai ein. Die Ensemblemitglieder geben im Online-Streaming live eine...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.