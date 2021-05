Unfall in der Kieler Bucht : Kollision auf der Ostsee: Seenotretter bringen Schwerverletzten an Land

81-Jähriger hatte sich Samstags Nachmittag beim Zusammenstoß von zwei Segelyachten beim Stollergrund einen offenen Armbruch zugezogen. Der Verletzte und das schwer beschädigte Boot wurden sicher nach Laboe gebracht,

Laboe | Bei dem Zusammenstoß von zwei Segelyachten in der Kieler Bucht am Samstag Nachmittag, 29. Mai 2021, wurde ein Segler schwerverletzt von Seenotrettern an Land gebracht. Acht weitere Besatzungsmitglieder der beiden Boote blieben unverletzt, berichtet die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) weiter. Drei DGzRS-Boote im Einsatz ...

