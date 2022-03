Geblitzt in Schönberg : Knapp 20 Prozent fahren in Radarkontrolle der Polizei zu schnell

Von 60 von der Landesstraße 50 in Richtung Ortsmitte fahrenden Fahrzeugen waren immerhin elf zu schnell. Ein Fahrer hatte gar keinen Führerschein. Der „Spitzenreiter“ fuhrt mit 59 km/h durch den 30 km/h-Bereich.

