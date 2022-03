Globaler Klimastreik in Eutin : 130 Teilnehmer radeln bei Fahrraddemo zu Orten mit „Klimaschutzpotenzial“

Einer der ersten Orte mit Potenzial war ausgerechnet die Kaserne. Bei der Kundgebung, zu der Parents for Future aufgerufen hatten, ging es nicht nur um den Klimaschutz, sondern auch um den Krieg in der Ukraine.

Eutin | Sie demonstrierten in Hamburg, Berlin oder Bremen – und in Eutin. Anhänger der Bewegung „Fridays for Future“ riefen am Freitag bundesweit zum globalen Klimastreik auf. In den Großstädten gingen teils über 10.000 Menschen auf die Straße. In Eutin schwangen sich etwa die Demonstranten aufs Fahrrad, aufgerufen von „Parents for Future Eutin“, unterstützt ...

