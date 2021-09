Kleine Waldschänke Klingberg : Ausstellung mit Bildern und Collagen von Thomas Völlmer

Pansdorfer Künstler präsentiert farbenfrohe Bilder sowie präzise und gegenständliche Kompositionen.

Scharbeutz | Bei der Vorbereitung und Entwicklung seiner farbenfrohen Bilder spielen präzise und gegenständliche Kompositionen und Darstellungen ebenso wie der Zufall eine Rolle: Zum zweiten Mal sind Werke von Thomas Völlmer in einer Ausstellung in der Kleinen Waldschänke in Klingberg zu erleben. „Der Künstler hat es sich zur Aufgabe gemacht, im Leben, wie in der ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.