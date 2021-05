Lübeck : Klaus Florian Vogt neuer Honorarprofessor an der Musikhochschule

MHL-Präsident Professor Rico Gubler wird den Wagner-Tenor im Rahmen des Brahms-Festivals zum Honorarprofessor ernennen.

Lübeck | Der international renommierte Sänger Klaus Florian Vogt ist neuer Honorarprofessor an der Musikhochschule Lübeck (MHL). Vogt gilt als einer der erfolgreichsten Sänger seiner Generation und zählt zu den herausragendsten Wagner-Tenören der Gegenwart. Durch die Honorarprofessur wird Vogt regelmäßig zu Gast in Lübeck sein, um seine Erfahrungen an Gesangsst...

