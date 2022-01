Nach Corona-Ausbruch in Kita : Eltern üben Kritik an Schönwalder Kita-Leitung und dem Kita-Werk

21 von 70 Kita-Kindern in Schönwalde haben Corona. Hätte das verhindert werden können, weil es vorher Anzeichen gab, die Eltern meldeten? Einige Eltern üben nun Kritik am Träger und stellen sich vor die Mitarbeiter.

Schönwalde | Nach dem Bericht über 21 mit Corona infizierte Kinder im Schönwalder Kindergarten äußern die Elternvertreter gegenüber shz.de Kritik an der neuen Kita-Leitung und dem Träger, dem Kita-Werk des Kirchenkreises Ostholstein. Corona habe das Fass nur zum Überlaufen gebracht, so der Tenor. Weiterlesen: 21 Kinder mit positivem Corona-Tests in Schönwalder ...

