Große Einmütigkeit : Kirsten Bock und Martin Drees bleiben Doppelspitze der Plöner Grünen

Zehnköpfiger Vorstand des Kreisverbandes wurde neu gewählt. Eine Botschaft nach Berlin: Die Rolle der Grünen als zweitstärkster Partner müsse im neuen Regierungsbündnis klar erkennbar sein.

Preetz | Die Wahl eines neuen Vorstandes und ein Blick nach Berlin gehörten am Wochenende zum Programm der Jahresversammlung des Kreisverbandes Plön von Bündnis 90/Die Grünen. Die Bundestagsabgeordnete Denise Loop (Heide) berichtete von den Koalitionsverhandlungen in Berlin. Weiterlesen: Erfahrungen einer neuen Grünen-Abgeordneten im Bundestag In einer k...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.