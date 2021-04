Kirchenkreis Ostholstein : Musiker gestalten Online-Gottesdienst zum Sonntag Kantate

Der Gottesdienst in der Reihe „Sonntags am frischen Wasser“ steht ab Sonntag, von 6 Uhr auf dem Youtube.

Eutin | „Singt dem Herrn“ (auf Lateinisch „Cantate Domino“) heißt es in Psalm 98, und ganz im Zeichen der Musik steht auch der Sonntag Kantate am 2. Mai: In der Reihe „Sonntags am frischen Wasser“ zeigt der Kirchenkreis Ostholstein dazu am Sonntag ab 6 Uhr auf seinem Youtube-Kanal (verlinkt über www.kirchenkreis-ostholstein.de) einen Gottesdienst, den Musiker...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.