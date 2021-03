Lübeck : Digitaler Gottesdienst unter dem Motto „Reichen die Kräfte?“

Digitaler Gottesdienst steht unter dem Motto „Reichen die Kräfte?“. Bei dem virtuellen Gottesdienst können sich die Zuschauer aktiv beteiligen.

Lübeck | Um einen Propheten am Ende seiner Kräfte geht es im Online-Gottesdienst am 7. März um 10 Uhr. „Elia hat das Gefühl, als sei alles zu Ende. Er kann nicht mehr und will nicht mehr“, beschreibt Pastorin Almut Schimkat aus der Kirchengemeinde in St. Jürgen die Situation in der biblischen Geschichte. In Ihrer Predigt, die auf dem Youtube‐Kanal des Kirchenkr...

