Timmendorfer Strand : Gottesdienst in der Waldkirche – Infos per Telefon

Die Kirchengemeinde lädt zum Gottesdienst ein und bittet um vorherige Anmeldung.

Timmendorfer Strand | Wenn der Inzidenzwert in Ostholstein stabil unter 60 bleibt, findet wieder ein Gottesdienst in der Waldkirche statt. Am kommenden Sonntag, 7. März, ist um 10 Uhr wird Pastor Karsten Wolkenhauer zu „Nachfolge feiern - Vergebung leben“ predigen. Er bezieh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.