Neue Kita „Sonnenkinder“ eröffnet : Dringend benötigt: Kinderschutzbund schafft 30 neue Kita-Plätze in Malente

Mit der Eröffnung der Kita „Sonnenkinder“ des Kinderschutzbundes gibt es nun vier Kindergärten in Malente. Die Not mit den fehlenden Kita-Plätzen in der Gemeinde lindert das allerdings nur wenig.

Malente | Er nimmt ein klein wenig den Druck von der Gemeinde Malente. Kein Wunder also, dass bei der offiziellen Eröffnung des Kindergartens „Sonnenkinder“ im Forstweg alle anwesenden Vertreter aus Politik, Verwaltung und dem Kinderschutzbund als Träger gute Laune hatten. Weiterlesen: Kita-Neubau in Malente wird später fertig als geplant Seit Anfang ...

