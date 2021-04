Nach Corona-Fall in Eutiner Kita : Keine Ansteckung unter Kindern, aber eine Mitarbeiterin wurde positiv getestet

In der Kita Kinderinsel ist am Ende der Quarantäne-Zeit eine Mitarbeiterin positiv auf Corona getestet worden.

Eutin | Die Eutiner Kinderinsel hat ab Freitag, 30. April, wieder für alle Kinder geöffnet. Dem an Corona erkrankten Kind soll es nach Information von Andrea Kamps, Geschäftsführerin des Kinderschutzbundes, wieder besser gehen, was alle Verantwortlichen sehr freue. Weiterlesen: Kinderinsel: Erzieher und 45 Kinder in Quarantäne, Notbetreuung ist erlaubt ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.