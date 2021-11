Kinder- und Jugendparlament Eutin : Schlange stehen beim Wählen: Eutins Schüler wollen mitbestimmen

Noch bis Donnerstag laufen die Wahlen zum Kinder- und Jugendparlament in Eutin. Doch bereits am ersten Tag nutzten viele Schüler die Möglichkeit, in Eutin mitzubestimmen. Warum, hat der Ostholsteiner Anzeiger gefragt.

Eutin | Manch ein Schüler des Weber-Gymnasiums hätte gerne gewählt, durfte aber nicht: An der Wahl zum Eutiner Kinder- und Jugendparlament (Kijupa) dürfen nur Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 19 Jahren teilnehmen. Und sie müssen in Eutin leben. Hintergrund: Junge Ideen für Stadt und Dorf vor dem Neustart Die aber, auf die diese Voraussetzungen zutrifft...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.