Corona aktuell : Keine neuen Corona-Infektionen in Ostholstein und Kreis Plön

Plön hat seit zehn Tagen keine neue Infektion, ist aber wie Ostholstein noch nicht coronafrei. Drei aktuell Positive gibt es im Kreis Plön, fünf im Kreis Ostholstein.

Eutin/Plön | „Nichts neues“ kann in Corona-Zeiten auch eine gute Nachricht sein: Keine neuen Infektionen wurden zwischen Donnerstag und Freitagmittag (2. Juli 2021) sowohl in Ostholstein als auch im Kreis Plön registriert. In Ostholstein hatte es über zwei Tage hinweg jeweils einen neuen Corona-Fall gegeben, in Plön ist der zehnte Tag ohne Neuinfektion vergangen. ...

