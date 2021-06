Corona Aktuell : Keine Neuinfektion im Kreis Plön

Der Kreis Plön verzeichnet zwar keine Neuinfektion, ist aber dennoch nicht näher an einem I-Wert von 0 als am Vortag.

Eutin/Plön | Den zweiten Tag in Folge gab es im Kreis Plön keine Neuinfektion mit dem Corona-Virus. Und auch die Zahl der aktuell erkrankten Personen sank von fünf am Dienstag auf vier Personen am Mittwoch. Damit gelten 1333 Personen als genesen. Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie 1370 Menschen im Kreis an Corona erkrankt, 33 von ihnen verstarben. Im Momen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.