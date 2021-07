Katharinenkirche Lübeck : Konzertreihe „Viertel nach Zwölf“ wird fortgesetzt

Violinistin Anna Melkonyan und Prof. Hans Jürgen Schnoor am Cembalo spielen Werke von Girolamo Frescobaldi bis zu Dietrich Buxtehude.

Lübeck | In der Katharinenkirche findet eine besondere musikalische Reise statt: In der Konzertreihe „Viertel nach Zwölf“ spielen Violinistin Anna Melkonyan und Prof. Hans Jürgen Schnoor am Cembalo Werke, die die Zuhörer von Rom bis nach Lübeck führen. Am Samstag, 24. Juli, um 12.15 Uhr werden Stücke von Girolamo Frescobaldi bis zu Dietrich Buxtehude vorgetrag...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.