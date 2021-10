18 Mitglieder bei Jahrestagung : Aus für Bosauer Volkslauf – Laufsparte hat sich aufgelöst

Die Laufsparte des Bosauer Sportvereins hat sich aufgelöst und Organisatoren stehen für den Volkslauf derzeit nicht mehr zur Verfügung. Verein zeichnete Hans Jung-Böhmker für seine 75-jährige Mitgliedschaft aus.

Bosau | Nur 18 der 650 Mitglieder des Bosauer Sportvereins wollten sich die Jahresversammlung ihres BSV nicht entgehen lassen. Das lag wohl an der tristen Atmosphäre in der alten Turnhalle, die coronabedingt anstelle des behaglichen Gasthofs Schmidt in Hutzfeld genutzt werden musste. Gut, dass sich noch einige Ehrengäste und der Vorstand dazu gesellten. Trotz...

