Bauausschuss beschließt: : Kasseedorf schreibt Winterdienst aus

Ausschuss votiert außerdem für den Kauf eines neuen Traktors.

Griebel | Einstimmig beschlossen die Mitglieder des Bauausschusses der Gemeinde Kassesdorf in einer Sitzung in der Mehrzweckhalle in Griebel, den Winterdienst für die Gemeinde Kasseedorf zum Ende des Jahres neu auszuschreiben. Der bisherige Dienstleister hatte bereits im vergangenen Jahr den Vertrag mit der Gemeinde gekündigt. Ebenfalls einmütig erfolgte die Em...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.