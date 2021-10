Tradition des Abfischens ins Gefahr? : Kasseedorf: Wasser- und Bodenverband gegen Ablassen des Mühlenteichs

Kein Abfischen mehr in Kasseedorf? Das Gewässer könnte in Zukunft im Winter nicht mehr abgelassen werden. Im Bauausschuss ist man anderer Meinung.

Kasseedorf | Traditionell wird am Wochenende vor dem 1. Advent in Kasseedorf der Mühlenteich abgefischt und die zu diesem Zweck eingesetzten Karpfen gehen als Delikatesse in den Verkauf. Parallel gibt es einen Adventsbasar und das Dorf trifft sich zu Erbsensuppe und Bratwurst rund um die Alte Schulscheune. Der Wasser- und Bodenverband (WBV) Schwentine möchte das A...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.