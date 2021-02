Kasseedorf : Martin Boesmann zieht sich aus Kommunalpolitik zurück

Weder Gemeindevertreter noch 1. stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde – Ein Rücktritt auf ganzer Linie.

Kasseedorf | Aus persönlichen und familiären Gründen hat Martin Boesmann zum 1. März sein Amt als Gemeindevertreter und damit auch als 1. stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde Kassedorf aufgegeben. So heißt es in einer von ihm am Sonntag verbreiteten Pressein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.