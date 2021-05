Kasseedorf : Gemeinde investiert in Reparatur von Schulscheune und Straßen

Der Bauausschuss billigt die Reparatur des undichten Dachs der Schulscheune und stellt 122.000 Euro für Straßenreparaturen zur Verfügung. Teuer wird die geplante Verbreiterung der Feuerwehr-Zufahrt.

Griebel | Die Gemeinde Kasseedorf macht Geld für Instandhaltungsarbeiten locker. So hat der Bauausschuss beschlossen, das Dach am Anbau der Schulscheune zu reparieren sowie die Reparatur von Straßen und Mäharbeiten an den Banketten für die kommenden zwei Jahre auszuschreiben. 122.000 Euro für Straßenreparaturen Auf 122.000 Euro schätzt die Verwaltung die ...

