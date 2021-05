Kindertag in Eutin am 1. Juni : Käpt‘n Kümmel verteilt Luftballons und gute Laune in der Innenstadt

Der erste Juni ist etwas Besonderes für jeden: Denn Kindertag können alle Erdenbürger feiern. Die Eutiner Tourist-Info hat sich für die Jüngsten zum Spaß Käptn Kümmel eingeladen, der durchs Zentrum streift.

Eutin | Der internationale Kindertag wird Dienstag in Eutin von 15 bis 18 Uhr gefeiert: Käpt‘n Kümmel wird in der Innenstadt unterwegs sein und die vorbeikommenden Kinder unterhalten. Mit verblüffenden Zauberkünsten und lustigen Sprüchen schafft er es, Groß und Klein in seinen Bann zu ziehen. Selbstverständlich werden dabei die geltenden Corona-Regeln eingeha...

