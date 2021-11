Anzeige erstattet : 4000 Euro weg – 14-jähriger Junge beklaute seinen Großvater in Plön

Ein Großvater aus Plön zeigte seinen 14-jährigen Enkel an. Der hatte ihm 4000 Euro aus einer Geldschatulle gestohlen und das Geld für Hotelübernachtungen, Markenkleidung, Parfüm und ein Smartphone ausgegeben.

Plön | Da staunte der Opa nicht schlecht. Nachdem sein 14-jähriger Enkel aus Sassnitz in Mecklenburg-Vorpommern bei ihm in Plön zu Besuch war, fehlten plötzlich 4000 Euro aus der Geldschatulle. Der Junge wurde von der Bundespolizei in Hannover aufgegriffen. Das Geld hatte er nach eigenen Angaben schon ausgegeben. Der Großvater erstattete Strafanzeige gege...

