Einmal Impfen reicht : Offene Impfaktion mit Johnson & Johnson in Eutin, Bad Schwartau und Lensahn

Ab Samstag, 3. Juli, können sich täglich von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr Personen ab 18 Jahren ohne Anmeldung mit Johnson & Johnson in den drei Ostholsteiner Impfzentren gegen eine Corona-Infektion impfen lassen.

Eutin/BadSchwartau/Lensahn | Das Land hat den Impfzentren weitere 25.000 Dosen des Corona-Impfstoffs von Johnson & Johnson zur Verfügung gestellt. Diese werden als „Offene Impfaktionen“, solange der Vorrat reicht, ohne Termin verimpft, kündigt Carina Leonhardt von der Eutiner Kreisverwaltung an. Start ist am Samstag, 3. Juli 2021 Ab Samstag, 3. Juli, können sich täglich in ...

