Neue Ausstellung im Kunstkreis Eutin : Joachim Lichtenberger zeigt Naturfotografie im Tischbein-Gartenhaus

Fotos mit impressionistischen Touch sind ab Samstag im Tischbein-Gartenhaus in Eutin zu sehen: Seine Ausstellung trägt zu Recht den Titel „Hommage an Claude Monet“.

Eutin | Bewusste Perspektivwechsel und ungewöhnliche Ausschnitte: Joachim Lichtenberger weiß seine Kunst richtig in Szene zu setzen. Seine Naturfotografie verblüfft mit ihrer impressionistischen Art, Dinge zu zeigen, wie sie viele Menschen sicherlich nicht sehen. Wie die Spiegelungen in Seen, Teichen und Tümpeln. Diese hat der 73-Jährige teils zufällig bei Sp...

