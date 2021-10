Aktuelle Corona-Zahlen : 82 Menschen stehen in Ostholstein und Plön unter Quarantäne

Die Kreise Ostholstein und Plön meldeten am Mittwoch jeweils zwei Neuinfektionen mit dem Corona-Virus. Beide Kreise sind im bundesweiten Inzidenz-Ranking des Robert-Koch-Institus auf Plätzen 36. und 27. vertreten.

Plön / Eutin | Die Zahl der aktuellen Corona-Fälle im Kreis Ostholstein hat sich am Mittwoch um zwei auf 3869 positiv Getestete erhöht. Damit registrierte der Kreis Plön aktuell 62 positive Corona-Fälle, sagte Pressesprecher Thomas Jeck. Derzeit seien im Kreis Ostholstein zwei Menschen in klinischer Behandlung und unverändert 86 Menschen an oder mit Corona verstorbe...

