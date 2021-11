Rolle rückwärts von SPD und KWG : Verkauf des Gewerbe- und Technikzentrum in Schwentinental ist vom Tisch

Lutz Schlünsen (SPD) erläuterte zur Überraschung seiner Kooperationspartner Grüne und Linke einen gemeinsamen Antrag der Kreisfraktionen von CDU und SPD zum Erhalt von WFA und GTZ als Empfehlung für den Hauptausschuss.

Plön / Schwentinental | Kehrtwende in der monatelangen Debatte um die Zukunft der kreiseigenen Wirtschaftsförderungsagentur (WFA) und dem damit verbundenen Gewerbe- und Technik-Zentrum (GTZ) in Schwentinental. SPD und KWG schlossen sich nun den Argumenten der CDU an und stimmten gegen den Verkauf. Die Grünen enthielten sich. Damit erhalten Mieter, Gründer und Unternehmen ein...

