Lübeck : Jetzt für Bundesfreiwilligendienst oder Freiwilliges Sozialen Jahr bewerben

„Dein Talent für Lübecks Kinder“ – 28 städtischen Kitas der Hansestadt stehen Interessierten offen.

Lübeck | Die 28 städtischen Kitas der Hansestadt Lübeck bieten im Rahmen des Freiwilligen Sozialen Jahres oder des Bundesfreiwilligendienstes Einsatzstellen in allen Einrichtungen an. Wer Lust hat, sich mit Kindern im Alter von unter drei Jahren bis zum Schuleintritt zu beschäftigen, sie an ihren Bedürfnissen orientiert zu fördern und zu betreuen, ist hier gen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.