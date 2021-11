Initiative Schönes Plön : „Häsi“ Albrecht spendet 2000 Euro für drittes Boot am Ortseingang Plön

Es ist fast geschafft: An der Ecke Behler Weg/B430 steht seit ein paar Tagen das dritte Begrüßungsboot der Initiative Schönes Plön. Jetzt fehlt nur noch ein bunt bepflanztes Boot am Ortseingang aus Richtung Kiel.

Plön | Und wieder hat die Initiative Schönes Plön (ISP) ein Projekt fertig. Ein Boot namens „Häsi“ begrüßt Einheimische und Gäste neuerdings am Ortseingang von Plön. An der Ecke Behler Weg/B 430 fand sich ein Standort für das dritte bepflanzte Boot des Vereins nach „Plune“ an der Fegetasche und „Sibylle“ in der Hamburger Straße. Man habe lediglich den dortig...

