Corona Aktuell : Im Kreis Plön sind mehr Geimpfte als Ungeimpfte erkrankt, in Ostholstein fast 60 neue Fälle

Rund 80 Neuinfektionen melden die Kreise Plön und Ostholstein am Freitag. Die gute Nachricht: Es gibt keine weiteren Verstorbenen. In Plön fällt auf, das unter den aktuell Erkrankten mehr Geimpfte sind.

Ostholstein / Plön | Insgesamt 57 neue Coronafälle innerhalb eines Tages meldet der Kreis Ostholstein für Freitag. Damit erkrankten hier seit Pandemiebeginn 5641 Menschen an dem Virus. Aktuell positiv getestet sind 614 Menschen in Ostholstein (19 mehr als am Vortag), als genesen gelten 4932 Ostholsteiner. Der vom Robert-Koch-Institut ermittelte Inzidenzwert stieg leicht a...

