Corona aktuell : Inzidenzwert in Ostholstein steigt über 25

Gegenläufige entwickelt sich die Corona-Lage in der Region. Während die Inzidenz in Ostholstein seit einigen Tagen steigt, verzeichnet der Kreis Plön seit Freitag einen deutlichen Rückgang.

Eutin / Plön | Gute Nachrichten aus dem Kreis Plön: Dort ist der Corona-Inzidenzwert deutlich gesunken. Lag er am Montag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) noch bei 44,1, betrug er am Dienstag noch 36,3. In Ostholstein stieg der Wert hingegen von 24,8 am Montag auf 25,8 am Dienstag. Weiterlesen: 19 neue Fälle über das Wochenende in Ostholstein, sechs im...

