Corona Aktuell : Inzidenzwert in Ostholstein sinkt wieder

In Ostholstein sinkt der I-Wert wieder leicht. Für den Kreis Plön lagen keine Daten dazu vor. Dafür meldet Ostholstein wieder, wo im Kreis es in der vergangenen Woche Neuinfektionen gab.

Ostholstein/Plön | Je zwei Neuinfizierte mit dem Corona-Virus melden die Kreise Plön und Ostholstein. Damit gibt es in Ostholstein aktuell 50 positive Fälle (zwei weniger als am Donnerstag) und in Plön 12 (ein Anstieg um zwei). Der Inzidenzwert im Kreis Ostholstein sank auf 14,5 - am Donnerstag hatte er noch bei 16 gelegen. Aus dem Kreis Plön lag kein aktueller I-Wer...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.