Corona aktuell : Inzidenzen ziehen an und der Kreis Plön meldet zwei weitere Corona-Tote

Sowohl in Plön als auch in Ostholstein haben die Infektionsraten wieder zugenommen. Die Zahl der Corona-Toten im Kreis Plön ist auf 51 gestiegen.

Eutin/Plön | Wie im bundesweiten Trend ziehen die Infektionsraten auch in den Kreisen Ostholstein und Plön an. Und schlimmse Nachrichten kommen aus Plön: Ein 83-jähriger Mann, der geimpft und wegen Covid-19 im Krankenhaus war, ist nach Auskunft von Jutta Klingler gestorben. Außerdem sei, was erst am 7. März gemeldet worden sei, Mitte Februar ein 94-jähriger, ebenf...

