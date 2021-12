Corona aktuell : Die Inzidenzen in den Kreisen Ostholstein und Plön steigen wieder an

62 neue Infektionen in Ostholstein, 26 im Kreis Plön: In beiden Kreisen steigt die Sieben-Tage-Inzidenz wieder.

Eutin/Plön | Nach einem kurzen Rückgang der Sieben-Tage-Inzidenz hat das Infektionsgeschehen in den Kreisen Ostholstein und Plön wieder angezogen. Aus dem Kreishaus in Eutin meldete Annika Sommerfeld am Dienstag 62 neue Infektionen binnen einen Tages, rund 150 stiegen die Sieben-Tage-Inzidenz. Auch im Kreis Plön erhöhte sich die Inzidenz von 103,6 auf 113,6. We...

