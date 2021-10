Weiter ein niedriges Niveau : Nur zehn neue Corona-Fälle in den Kreisen Plön und Ostholstein

Der Kreis Ostholstein liegt mit einer von Robert-Koch-Institut errechneten Inzidenz von 16,9 bundesweit auf dem 10. Platz von 294 Landkreisen in Deutschland, der Kreis Plön mit einer Inzidenz von 20,1 auf dem 24. Platz.

Eutin / Plön | Die Covid-Zahlen in den Kreisen Ostholstein und Plön bewegen sich in allen Bereichen in einem erträglichen Maß. Der Kreis Ostholstein meldete am Donnerstag durch seinen Pressesprecher Thomas Jeck acht neue Covid-Fälle. Am Vortag waren es noch zwei. Damit gibt es seit Ausbruch der Pandemie im Kreis Ostholstein 3877 positive Corona-Fälle. Derzeit sind i...

