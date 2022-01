Mehrere Anträge liegen vor : Gemeinde Bosau begehrt bei Investoren in Photovoltaik-Freiflächen

Zwei Investoren aus Liensfeld rechnen der Gemeinde Bosau eine Beteiligung von 0,2 Cent pro erzeugter Kilowattstunde – etwa 20.000 bis 30.000 Euro im Jahr – vor. Das Geld kann die Gemeinde wirklich gut gebrauchen.

Bosau | Der neue Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) will neben der Windkraft auch Stromgewinnung über Photovoltaik-Anlagen aus Sonnenergie fördern. In Bosau ist sein Ruf bereits angekommen – Windkraft wird umgesetzt und jetzt folgt offenbar Photovoltaik. Neben Windrädern schicken sich gleich mehrere Investoren an, in Liensfeld, in...

