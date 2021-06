Abrissbirne gegen Hochsilo : Start für Abbrucharbeiten von Neustadts Wahrzeichen

Neustadts Wahrzeichen fällt! Das 54 Meter hohe Getreidesilo aus den 80er Jahren auf der Westseite des idyllischen Hafens fällt in diesen Tagen zusammen. Ein Investor will dort 122 Millionen Euro investieren.

Neustadt | Mit einem dumpfen Schlag begann Kranführer Hans-Jürgen Feldmann am Dienstagabend mit dem Abriss des 54 Meter großen Hochsilos auf der Hafenwestseite in Neustadt. Er schwang eine 2,8 Tonnen schwere Abrissbirne vorsichtig in das Silo und läutete damit den Abriss-Start für den weißen Getreidespeicher ein. Der über die Stadtgrenze hinaus gut sichtbare Turm...

