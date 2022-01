Schöffengericht Plön : 44-Jährige kassiert drei Jahre Haft für Betrug an der Tankstelle

Drei Jahre lang hat eine 44-jährige Frau als Angestellte einer Tankstelle in Lütjenburg in die eigene Tasche „getankt“ – keinen Sprit, sondern rund 62.000 Euro Bargeld. Sie soll eine Haftstrafe von drei Jahren verbüßen.

Lütjenburg / Plön | Sie genoss mehr als das volle Vertrauen ihres Chefs, leitete für ihn die Tankstelle in Lütjenburg, machte die Abrechnungen und Bankeinzahlungen, war für Einkauf und Warenbestand verantwortlich. Seit 2012 arbeitete sie an dieser Tankstelle. Am Donnerstag musste sich die heute 44-Jährige wegen Untreue und Unterschlagung vor dem Schöffengericht in Plön v...

