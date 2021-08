Zwölf neue Nachwuchskräfte : Die Ausbildung beim Kreis Plön startet mit Kennenlernprogramm

Insgesamt gingen 286 Bewerbungen in den Ausschreibungsverfahren für neue Auszubildende bei der Kreisverwaltung in Plön ein. Zwölf von ihnen traten zu ihre Ausbildung an.

Plön | „Herzlich willkommen in der Kreisverwaltung“, so begrüßte Landrätin Stephanie Ladwig zwölf junge und aufgeregte Menschen im Rahmen einer kleinen Feierstunde. Die angehenden Verwaltungsfachangestellten und Kreisinspektoranwärter kamen dafür bereits vor dem offiziellen Start der Ausbildung im Kreishaus zusammen. Der Kreis Plön bildet kontinuierlich V...

