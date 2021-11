Initiative Schönes Plön : Neuer Seewegweiser am Strandweg informiert über wichtige Gewässer

Gemeinsam mit dem Planetenpfad mache die neue Sehenswürdigkeit den Strandweg zu einer Bildungsreise, schwärmt Bürgermeister Lars Winter. Die Texte lieferte der Nabu, die künstlerische Gestaltung übernahm Kai-Uwe Laas.

Plön | Vom Plöner Strandweg aus einmal um die ganze Welt? Ein internationaler Seewegweiser, das neue Projekt der Initiative Schönes Plön (ISP), macht zumindest gedankliche Reisen möglich. Er steht am Strandweg in der Nähe des Bahnhofs und der Unterführung und verweist zum einen auf zehn der bedeutendsten Seen der Erde auf allen Kontinenten und auf ihre Funkt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.